Uğur Kablan’ın yönettiği ve Eylül Ezgi Yılmaz, Serhat Üstündağ, Berker Mehmet Korkmaz ile Elif Güçkıran’ın oynadığı Efsunlu III: Muska, 26 Mayıs 2023’de CGV Mars Dağıtım dağıtımıyla Cinephone Entertainment – MRT Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Gazeteci olan Ebru, bir ruh sağlığı merkezinde akıbeti belli olmayan kayıp kadın hastabakıcıları haberlerini araştırmak için bir plan yapar ve ruh sağlığı merkezinde hastabakıcı olarak işe başlar. Yaptığı planın önceleri işe yaradığını düşünen Ebru bir anda kendisini bir hasta olarak bulur. Ruh sağlığı merkezinde yıllar öncesine dayanan, sırlarla dolu olayların gizemi yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlar.