Çocuklar Bu Filmi Çok Sevecek

Ahmet Toklu’nun yönettiği Büyük Macera: Hazine Peşinde filmi 28 Nisan’da vizyona giriyor. Çocukların eşsiz dünyasında birlik ve beraberliğin anlatıldığı filmin senaryosunu Deniz Tuncay yazdı. Çocuk gelişim uzmanları ve katkılarıyla hazırlanan film izleyicilerle buluşuyor. Film vizyon için gün sayarken sinemaseverler heyecanla bekleyişe başladı. Özel kostümler, farklı mekânlar, özgün senaryo ve özel efektlerin bir araya geldiği filmin ilk fragmanı da görücüye çıktı.

Basın Bülteni

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