34. Türk Film Günleri Münih

SinemaTürk Filmzentrum e.V. Derneği tarafından Almanya’nın Münih şehrinde düzenlenen Münih Türk Film Günleri, 34. yolculuğuna 30 Mart’ta başlıyor. Sinemamızın son dönem yapımları bir araya getiren etkinliğin açılışı, Serpil Altın’ın yönettiği Bir Zamanlar Gelecek: 2121 ile Rio Filmpalast Sineması’nda yapılacak. Festivalde bir de Emin Alper’in yönettiği Kurak Günler’e özel bir gösterim de yapılacak. Antalya ve Ankara Film Festivalleri’nde En İyi Film seçilen, Avrupa Film Ödülleri’nde En İyi Kurgu Ödülü’nü kazanan film, 03 Nisan Pazartesi günü gösterilecek. Gösterime filmin oyuncularından Erdem Şenocak da katılacak ve seyirci sorularını yanıtlayacak.

Bana Karanlığını Anlat

Bir Zamanlar Gelecek: 2121

Birlikte, Yalnız



Bu Ben Değilim

Cadı Üçlemesi+15



Çilingir Sofrası

Dış Hatlar



Karanlık Gece

Kerr

Kurak Günler

Larva



LCV – Lütfen Cevap Veriniz

Mukavemet

Siz Biraz Uzak Kaldınız



Suna