İsmet Kurtuluş ile Kaan Arıcı’nın yönettiği ve Ushan Çakır, Melisa Şenolsun ile Cem Yiğit Üzümoğlu’nun oynadığı LCV – Lütfen Cevap Veriniz, önümüzdeki aylarda ????? dağıtımıyla Mam’Art Production tarafından vizyona çıkarılıyor.

Evlenmelerine bir saat kala, törenin yapılacağı otelde son hazırlıklarını yapan Ceren ile Semih, yakın arkadaşları Mert’in geçmişteki sırları ortaya dökmeye başlamasıyla en mutlu günlerinde kendilerini sorgulamak zorunda kalırlar.