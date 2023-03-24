Omma Okan Kılıç’ın yönettiği ve Caner Çiftçi, Turgay Yıldız, Ebrar Gür ile Melek Sude Kılıç’ın oynadığı Lanetli Miras – Yanlış Adres, 04 Ağustos 2023’de MC Film dağıtımıyla Omma Yapım tarafından vizyona çıkarılıyor.

Geçmişine ait bir gerçeği öğrenen Asiye, yüzleşmeye cesaret edemediği ve eskiden yaşamış olduğu evde karşısına çıkacaklardan korktuğu için profesyonel paranormal araştırma ekibi Ozan ve Taner’den yardım ister. Günümüzde terk edilmiş olan evi araştırmaları için konumu ve hikâyesini paranormal araştırma ekibi ile paylaşır. Ekip, gidecekleri evde yaşayacakları olayların yanı sıra Asiye’nin geçmişindeki gizemi farkında olmadan açığa çıkaracaktır.