Uzun süredir yaşamını sürdürdüğü Galler’de oyuncu ve yönetmen olarak birçok farklı projeye imza atan Memet Ali Alabora’nın yönettiği Galler Bir Sığınak Ülkesidir (Wales is a Nation of Sanctuary) adlı kısa filmi, Yılın Yardım Filmi Ödülü’nü aldı. Galler Bir Sığınak Ülkesidir filmi Britanya hükümetinin sınır geçişlerini zorlaştıran Vatandaşlık ve Sınırlar Yasası planına karşı çıkıyor. Londra’da gerçekleşen ödül töreninde verdiği röportajda konuşan Memet Ali Alabora, “Ben bir mülteciyim. Siz de bir mülteci olabilirsiniz; çok yakında dünyanın herhangi bir yerinde sadece iklim krizi ya da bir deprem sebebiyle siz de mülteci olabilirsiniz.” sözleriyle tüm dünyanın gündemine de geldi.

Basın Bülteni

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Memet Ali Alabora’nın röportajını izlemek için tıklayınız.