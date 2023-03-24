Karanlık Gece’nin Vizyon Afişi Yayınlandı

Özcan Alper’in ödüllü son filmi Karanlık Gece, 28 Nisan’da Türkiye’de vizyona girmeye hazırlanıyor. Son olarak 27. Türkiye Almanya Film Festivali’nden En İyi Erkek Oyuncu (Berkay Ateş) ve Seyirci Ödülü alan filmin vizyon afişi paylaşıldı. 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde prömiyerini yapan Karanlık Gece, Antalya’da En İyi Film ve En İyi Senaryo Ödülleri’ni kazanmıştı. Özcan Alper’in dördüncü uzun metrajlı filmi olan ve senaryosunu Murat Uyurkulak’la yazdığı film, İshak’ın nasıl toplu bir öfkenin parçası haline gelip Anadolu’da küçük bir köyde vicdanıyla nasıl başa çıktığını ve kollektif sessizliğin şiddetiyle nasıl azimle mücadele ettiğini anlatıyor.

Basın Bülteni

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.