Adalet (Yönetmen: Özgür Bakar)

Özgür Bakar’ın yönettiği ve Çağan Atakan Arslan, Ufuk Özkan, Eslem Akar ile Burak Sarımola’nın oynadığı Adalet, 14 Nisan 2023’de CGV Mars Dağıtım dağıtımıyla 2506 Sinema tarafından vizyona çıkarılıyor.

Sınır ötesi bir operasyonda kardeşi gibi gördüğü arkadaşını şehit veren Emir, yaşadığı travma sebebiyle hizmet ettiği özel harekat biriminden ayrılarak gözlerden uzak bir hayatı tercih etmiştir. Fakat hayatın onun için daha farklı planları vardır. Yeni hayatının bir parçası haline gelen dostlarının vahşice öldürülmesi, Emir’in geride bıraktığı karanlık geçmişini tekrar gün yüzüne çıkarır ve kendi adaletini sağlamak için mafya ile amansız bir mücadelenin içine girer.