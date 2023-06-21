Adalet Filminin Galası Gerçekleşti

23 Haziran’da gösterime girecek olan ve başrollerini Çağan Atakan Arslan, Ufuk Özkan ilee Eslem Akar’ın oynadığı, yönetmen koltuğunda Özgür Bakar’ın olduğu Adalet filminin galası 20 Haziran 2023 Salı günü Mecidiyeköy Biletinial Torun Center Sineması’nda gerçekleşti. Gösterim öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çağan Atakan Arslan “Çok keyifli, bol aksiyonlu bir film çektik. Altından kalktığımızı düşünüyoruz. Umarım keyifle izlenir.” dedi. Eslem Akar “Draması ve aksiyonu bol bir film oldu. Uzun zamandır böyle bir film çekilmedi. Merakla gösterime girmesini bekliyoruz.” dedi. Yönetmen Özgür Bakar ise “Yerli bir John Wick çektik.” dedi.

Basın Bülteni

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