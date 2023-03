Yönetmenliğini ve senaristliğini Volkan Özgümüş üstlendiği Kadavra (The Cadaver) filmi, dünya festivallerinde toplamda 52 ödül aldı. Tozkoparan, Kara Tahta, Yav He He ve Biaz Kara İyenin Laneti gibi başarılı birçok projeye imzasını atan yönetmen Volkan Özgümüş, Kadavra filmiyle 14 ülkeden 52 ödül alarak başarıdan başarıya koşuyor. Uluslararası En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Korku Filmi, En İyi Gerilim Filmi gibi onlarca ödül alan yönetmen Volkan Özgümüş, Cannes Shorts, London Film Awards, Hollywood Gold Awards, Golden Lion Film Festivali, Cuckoo İnternational Film Awards, Paris Film Awards gibi dünyanın önde gelen festivallerde yarıştı.