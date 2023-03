Berlin’in En İyileri 42. İstanbul Film Festivali’nde

42. İstanbul Film Festivali için geri sayım başladı. Festival, her yıl olduğu gibi bu yıl da Berlin Film Festivali’nin en iyilerine yer veriyor. Nicolas Philibert’in Altın Ayı’yı kazanan filmi Küçük Evren festival programında yer alıyor. Christian Petzold’un Jüri Büyük Ödülü’nü kazanan filmi Kızıl Gökyüzü, Joao Canijo’nun Gümüş Ayı Jüri Ödülü’nü kazanan filmi Kötü Yaşamak, Gümüş Ayı En İyi Senaryo Ödülü’nün sahibi Angela Schanelec’in yönettiği Müzik, Alman Sineması’na Bakış kategorisinin en iyi filmi Steffi Niederzoll imzalı Tahran’da Yedi Kış ve Philippe Garrel’e En İyi Yönetmen ödülünü getiren Pulluk festivalde Türkiye prömiyerlerini gerçekleştirecek.

Basın Bülteni

20.000 Arı Türü (20.000 Especies de Abejas –

20,000 Species of Bees)



Burada (Here)



Gecenin Sonuna Dek (Bis ans Ende der Nacht –

Till The End of the Night)



Kızıl Gökyüzü (Roter Himmel – Afire)



Kötü Yaşamak (Mal Viver – Bad Living)



Küçük Evren (Sur L’Adamant – On the Adamant)



Müzik (Music)



Pulluk (Le Grand Chariot – The Plough)



Suyun İçinde (In Water)



Tahran’da Yedi Kış (Sieben Winter in Teheran –

Seven Winters in Tehran)



Ve Kral Dedi ki: Ne Harika Bir Makine (And the King Said, What a Fantastic Machine)