Sıra Dışı Bir Filmle Geliyor

Güzel başrol oyuncusu Feyza Aydın Kılıç, yeni filmi Motelde Katliam ile 24 Mart’ta sinema seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Kızı Aleyna Kılıç ile kamera karşısına geçen Feyza Aydın Kılıç, kendisi için bu filmin öneminin büyük olduğunu dile getirdi. HMK Film Yapım ve Murat Kuşçu yönetmenliğinde izleyiciyle buluşacak olan gerilim ve korku türündeki filmin başrol oyuncusu Feyza Aydın Kılıç “Özel bir ön çalışma yapmadım. İçimdek duyguyu, anneyi oynadım, yönetmenimiz Murat Kuşçu ile senaryoyu yazarken karakterin içine girmiştim zaten, hiç bir projede ön hazırlığa gerek duymuyorum, senaryoyu okuyup sete girdiğim an o karakterin içinde oluyorum.” dedi.

Basın Bülteni

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