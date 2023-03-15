Hızlı ve Öfkeli 10 Filminin Yeni Afişi Yayınlandı

Hızlı ve Öfkeli efsanesinin yeni filmi olan Hızlı ve Öfkeli 10, filminin yeni afişi yayına verildi. 10. film, sinemanın en önemli ve en popular global film serilerinden birinin son bölümlerini başlatıyor. Otuzuncu yılında ve hâlâ başladığı aynı çekirdek kadroyla ve karakterlerle güçlü bir şekilde ilerliyor. Dom Toretto ve ailesi birçok görevde ve birçok imkânsızlıklarda yollarına çıkan tüm düşmanları zekice, cesurca ve hızlı sürüşleriyle yenmişti. Şimdi bugüne kadar karşılarına çıkan en ölümcül rakiple karşı karşıyalar kalıyorlar. Geçmişin gölgelerinden çıkan, kan davasıyla beslenen ve bu aileyi parçalayıp Dom’un sevdiği her şeyi ve herkesi sonsuza dek yok etmeye kararlı, dehşet verici bir tehlike.

Basın Bülteni

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