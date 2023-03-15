Sinemanın Çehresini Değiştiren Yeni Hollywood Akımının Öncülerinden William Friedkin’in Unutulmaz Filmleri 42. İstanbul Film Festivali’nde

İstanbul Film Festivali, polisiyeden korkuya, maceradan drama pek çok farklı türde başyapıtlara imza atan usta yönetmen William Friedkin’i bu yıl özel bir bölümle beyazperdeye getiriyor. Cesur hikâyeleri, ikonik aksiyon filmleri, zamanının ötesinde ve çoğu kült yapıtıyla 1970’li yıllardaki “Yeni Hollywood” akımının öncülerinden William Friedkin festivalin retrospektif bölümünde yer alıyor. 42. İstanbul Film Festivali’nde William Friedkin’in dokuz filmi gösterilecek.

Basın Bülteni

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Böcek (Bug)



Dehşetin Bedeli (Sorcerer)



Devriye (Cruising)



Kanunun Kuvveti (The French Connection)



Katil Joe (Killer Joe)



Şeytan (The Exorcist)



The Boys In The Band



Yaşamak ve Ölmek (To Live And Die In L. A.)

