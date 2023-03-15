Ali Demirci’yi Kaybettik

Bursa ve Tekirdağ’da uzun yıllar sinema işletmeciliği ve makinistlik yapan Ali Demirci, 15 Mart 2023 Çarşamba günü hayatını kaybetti. Bursa Tayyare Sineması’nda 1971 yılında makinist olarak çalışmaya başlayan Demirci, 1978 yılından 1984 yılına kadar da sinemanın hem müdürlüğünü hem de ortaklığını yaptı. 1200 kişilik Tayyare Sineması, Türkiye’nin nadir üç katlı sinema salonlarından biridir. Ali Demirci’nin cenazesi, 16 Mart 2023 Perşembe günü Bursa’nın Yıldırım ilçesindeki Teferrüç Camii’nde öğle vakti kılınacak cenaze namazını müteakip toprağa verilecek. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.