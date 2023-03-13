Oregon Filmi 28 Nisan’da Vizyona Giriyor

Ümit Ünal ile Kerem Ayan’ın yeni projesi Oregon, vizyon için geri sayıma başladı. Aslı İnandık ile Serkan Çayoğlu’nun başrolde oynadığı film 28 Nisan’da vizyona giriyor. Bir doldurma müzik kaseti çevresinde şekillenen olay örgüsüyle izleyicileri alışılmamış bir hikâyenin içerisine çeken ve İstanbul’da geçen film, 80’li yılların toplumsal yaşamının merkezinde çeşitli insan panoramalarını yansıtırken aynı zamanda bugüne hazırlık yapan detaylara da yer veriyor.

Basın Bülteni

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