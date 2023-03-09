Stanley Kubrick Sergisi 02 Nisan Tarihine Kadar Devam Ediyor

İstanbul Sinema Müzesi, Stanley Kubrick sergisinin 02 Nisan’a kadar uzatıldığını açıkladı. Sinema tarihinde çığır açmış olan yönetmen Stanley Kubrick hakkında hazırlanan serginin açılışı, 01 Ekim 2022 tarihinde İstanbul Sinema Müzesi Proje Danışmanı Zihni Tümer ve Alman Film Müzesi Küratörleri Hans – Peter Reichmann & Tim Heptner ile birlikte gerçekleşmişti. Açıldığı günden itibaren büyük bir ilgiyle karşılanan serginin bitiş tarihi gösterilen talep üzerine uzatıldı.

2001: Uzay Yolu Macerası (2001: A Space Odyssey)



Otomatik Portakal (Clockwork Orange)

