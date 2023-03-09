Atilla Dorsay’ın Övgüler, Yergiler, Atışmalar Adlı Kitabı Remzi Kitabevi’ndan Çıktı

Atillâ Dorsay’ın Övgüler, Yergiler, Atışmalar adlı yeni kitabı Remzi Kitabevi tarafından yayınlandı. Dorsay bu kez 2000 – 2014 arasına eğiliyor. Ve yine sayısız atışmalar yaşıyor. Kimi ana temalara da uğrayarak ülkemizde kadının konumu; siyaset ve sanat arası bağlar; önemli TV yapımları ve dizileri; yaşadığı birkaç trajik olay… Hep varolan linç kültürü; Galatasaray’lı ve Cumhuriyet’li olmak; Türkan Şoray tutkusu; müzik sevgisi ve ‘Sezen aşkı’… Doğan Hızlan, İbrahim Tatlıses, Nuri Bilge Ceylan, Semih Kaplanoğlu, Mahsun Kırmızıgül tartışmaları; Yıldız Kenter, Haldun Dormen, Cem Yılmaz gibi ikonlar. Emek olayı ve gazeteciliği bırakması. Ve daha neler neler.