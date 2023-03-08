6. Uluslararası Kadın Yönetmenler Film Festivali Başladı

Kadın Yönetmenler Derneği tarafından 07 – 12 Mart 2023 tarihleri arasında İzmir’de düzenlenecek 6. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali, İzmir Sanat’ta gerçekleşen açılışla başladı. Ülkemizde yaşanan deprem felaketinin ardından yapılan festival, sinemanın iyileştirici gücüne vurgu yaparak seyircileri dayanışma duygusuyla kucaklıyor. Festivalin İzmir’den yükselen sesi, bu yıl Fransa, Belçika, Mısır, İran, Portekiz ve Kosova’dan da yankı buldu .

Basın Bülteni

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Gülten Taranç



Sevinç Baloğlu

