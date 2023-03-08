Edebiyat ve Sinema İzmir’de Buluşuyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, hafta sonunda başlayacak olan 25. İzmir Kitap Fuarı çerçevesinde İzmir Unesco Edebiyat Kentine Doğru: Edebiyat – Sinema Buluşması adlı bir etkinlik düzenliyor. 11 – 19 Mart tarihleri arasında Fuar İzmir’de, TÜYAP, İZFAŞ ve Kültürlerarası Sanat Derneği işbirliği ile düzenlenen etkinlikte edebiyat yapıtlarından uyarlanmış filmler gösterilecek, yazar, yönetmen ve eleştirmenlerin katılımıyla söyleşiler düzenlenecek. Buluşma kapsamında Orhan Kemal, Rıfat Ilgaz, Haldun Taner, Attila İlhan ve Necati Cumalı ile sinemamızın usta yönetmenleri Atıf Yılmaz, Tunç Başaran, Yılmaz Güney, Erden Kıral ve Yusuf Kurçenli anılacak.

Adı Vasfiye

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