Anıl Altan, Hayatımız Roman İçin Sete Çıktı

Son dönemde projeden projeye koşan yakışıklı oyuncu Anıl Altan, bu kez bambaşka bir rol ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Başarılı oyuncu, yönetmenliğini Savaş Sancak’ın üstlendiği Hayatımız Roman filmi için kamera karşısına geçti. Roman halkının yaşadığı zorlukları kendilerine özgün naiflikleriyle atlatmaya çalışanları anlatan filmde, bir roman mahallesine mecburen yolu düşen Nihat karakterine hayat veren Altan, Çanakkale’de sete çıktı. Altan’ın başrolünde yer aldığı filmde, yakışıklı oyuncuya Aslı Bekiroğlu eşlik ediyor. Filmin çekimleri yaklaşık dört hafta boyunca Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde gerçekleşecek. Altan, bu yıl dört farklı projede çalışacak.

Basın Bülteni

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