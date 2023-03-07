Çıldırmış Ayı Filminin Ana Afişi Yayınlandı

Yönetmenliğini Elizabeth Banks’ın üstlendiği, Keri Russell, Margo Martindale ve Ray Liotta’nın başrollerini paylaştığı Çıldırmış Ayı (Cocaine Bear) filminin afişi yayınlandı. 1985 yılında bir uyuşturucu kuryesinin uçağının düştüğü, kokainin kaybolduğu ve kokaini bir kara ayının yediği gerçek hikâyeden ilham alan çılgın gerilim filminde polis, suçlu, turist ve gençten oluşan tuhaf bir grup, 230 kiloluk bir uç yırtıcının kendisini sersemletecek miktarda yediği kokainin verdiği güçle daha fazla saldırı ve kan için katliam yaptığı Georgia ormanına yaklaşmalarını konu alıyor. Film 31 Mart’ta sinemalarımızda gösterime giriyor.

Basın Bülteni

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