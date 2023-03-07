42. İstanbul Film Festivali Sinema Onur Ödülü Sahipleri Belirlendi

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 07 – 18 Nisan 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek 42. İstanbul Film Festivali’nin Sinema Onur Ödülü sahipleri belirlendi. Festival tarafından sinemaya gönül ve emek veren isimlere takdim edilen Sinema Onur Ödülleri bu yıl iki usta sinema ve tiyatro oyuncusu, Kayhan Yıldızoğlu ile Nevra Serezli’ye verilecek. Ödüller, festivalin 06 Nisan 2023 akşamı yapılacak açılış töreninde takdim edilecek.

Basın Bülteni

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Kayhan Yıldızoğlu

