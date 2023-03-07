Suat Ergin’in yönettiği ve Ali Poyraz, Cihan Alparslan, Melike Kurt ile Ayşe Kement’in oynadığı Ruh Azabı, 05 Mayıs 2023’de Derin Film dağıtımıyla Rönesans Prodüksiyon tarafından vizyona çıkarılıyor.

Karısı intihar eden adam kendini eve kapatır. Hiç bir çağrıya cevap vermez. Bir gün eve yakın arkadaşı gelir. Adamın yıkılmış halini görünce, kafasını dağıtması ve dinlenmesi için artık kullanmadıkları ve gençlik yıllarında hep beraber keyifli vakit geçirdikleri yazlık evlerine götürür. Adamın o eve gelmesi tesadüf değildir. O evde daha önce bir kız ölmüştür ve ruhu bu dünyada huzur bulmadığı için adamı hiç de pek hoş karşılamayacaktır.