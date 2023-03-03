Türker Vatan’ı Kaybettik

Şafak Film Stüdyosu ortaklarından, birçok yerli filmde Renk Düzenleme Asistanı, Işık Şefi, Laboratuar Şefi, Negatif Temizleme Elemanı gibi görevler yapan Türker Vatan, 03 Mart 2023 Cuma günü hayatını kaybetti. Türker Vatan’ın çalıştığı filmler arasında Sultan Gelin, Kin, Salak Milyoner, Zavallılar, Köyden İndim Şehire, Kin, Dertler Benim Olsun, Kanlı Deniz, Diyet, Almanya’da Bir Türk Kızı, Boşver Arkadaş, Baba Bizi Eversene, Bizim Aile, Hababam Sınıfı, Batsın Bu Dünya, Ağrı Dağı Efsanesi, Tosun Paşa, Deprem, Öyle Olsun, Süt Kardeşler, Devlerin Aşkı, Çeşme, Bodrum Hakimi, Gülen Gözler, Gizli Yüz, Masumiyet gibi filmler var. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.