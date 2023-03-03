65 Milyon Yıl Önce İkinci Çağdan Kaçış Başlıyor

Sessiz Bir Yer (A Quiet Place) filminin yazarları Scott Beck ve Bryan Woods’un yazıp yönettiği bilimkurgu filmi 65, ülkemizde 10 Mart’ta vizyona giriyor. Film, yıldızlararası bir pilot olan Mills’in, bilinmeyen bir gezegende yaşanan korkunç bir kazanın ardından 65 milyon yıl önceki dünyada mahsur kalışını konu alıyor. Vahşi dinozor sürüleri gibi, tarih öncesi yaratıkların olduğu arazide hayatta kalma mücadelesi veren Mills’in yolculuğu nefes kesecek.

Basın Bülteni

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