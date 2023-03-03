Dominik Graf ve Mehmet Binay ile Basın Toplantısı

27. Türkiye Almanya Film Festivali’nin medya konferansı bugün Türkiye ve Almanya’dan gazetecilerin katılımıyla gerçekleşti. Konferansta, jüri başkanı Dominik Graf, çağdaş Türk sinemasının uluslararası festivallerdeki başarılı varlığının 1970’lerden bu yana göze çarptığını, ancak bunun Almanya’daki sinemalarda izlenemediğini söyledi. Jüri üyesi Mehmet Binay ise Türkiye’nin sanat ve kültürünün son on yılda deprem gibi bir kriz anında veya daha önceki siyasi huzursuzluk, darbe girişimi, pandemi gibi konularında açıklamalarda bulundu.

Basın Bülteni

Dominik Graf’ın açıklamalarını izlemek için tıklayınız.

Mehmet Binay’ın açıklamalarını izlemek için tıklayınız.

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