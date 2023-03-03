Oscar Ödüllü Oyuncu Tom Hanks, Bu Kez Huysuz İhtiyar Rolünde Beyazperdede

Sinema tarihinde yer etmiş filmleriyle, zor rollerin üstesinden geldiğini kanıtlayan ve üst üste iki kez En İyi Erkek Oyuncu dalında Akademi Ödülü’nün sahibi olan başarılı oyuncu Tom Hanks, yeni filmi Hayata Röveşata Çeken Adam (A Man Called Otto) ile bu kez huysuz ve sürekli homurdanan bir ihtiyar rolünde sinemaseverlerle buluşuyor. Tek eğlencesi kendisinden bıkmış komşularını eleştirmek ve acımasızca yargılamak olan Otto Anderson’ın hayatı yan dairesine hayat dolu genç bir ailenin taşınması ile değişir. Kıvrak zekâsıyla dişine göre bir rakip olduğunu gösteren Marisol ve Otto’nun arasında, Otto’nun hayatını tersyüz edecek bir dostluk başlar.

Basın Bülteni

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.