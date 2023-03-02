3. Uluslararası Distopya Film Festivali’ne Rekor Başvuru

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkıları ve BKM Mutfak iş birliğiyle Uluslararası Bağımsız Sinema ve Sanat Derneği tarafından gerçekleştirilen 3. Uluslararası Distopya Film Festivali’nin yarışma bölümlerine başvurular tamamlandı. Festival direktörlüğünü Yönetmen Hatice Aşkın’ın yaptığı festivale bu yıl rekor sayıda başvuru yapıldı. Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması’na 218 adet film başvururken, Uluslararası Kısa Film Yarışması’nda da 1654 adet kısa film yarışacak. Festivalde ön jüri karşısına çıkacak filmler arasında, 75. Cannes Film Festivali’nde yarışan iki uzun metraj film, Plan 75 ile Vesper de ön jüri karşısına çıkacak.

Basın Bülteni

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