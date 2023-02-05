Uluslararası Bağımsız Sinema ve Sanat Derneği’nce gerçekleştirilecek olan 3. Uluslararası Distopya Film Festivali’nin yarışma bölümlerine başvuru tarihi açıklandı. 26 – 29 Nisan 2023 tarihleri arasında AKM Yeşilçam Sineması’nda düzenlenecek festivalin yarışma bölümleri için başvurular, 06 Şubat 2023 itibariyle başlayacak. Son başvuru tarihi ise 01 Mart 2023 saat 18.00 olarak açıklandı. Distopya türüne dikkat çekmek, sinemamızda distopya film üretimini arttırmak, tür çeşitliliğini dengelemek ve yenilikçi filmlere fırsat eşitliği yaratmak amacıyla gerçekleştirilen festivalin yarışma bölümlerine “distopya” türünde uluslararası uzun metraj ve kısa filmler katılabilecek.

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