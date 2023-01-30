Sedef Şahin’den Şiddet Mağduru Kadınlara Mesaj: Artık Susma

Ünlü oyuncu Sedef Şahin, geçen yıla dört sinema filmi sığdırdı. Hepsi birbirinden farklı bambaşka roller. Şahin, 10 Mart’ta vizyona girecek Serçenin Gözyaşı filminde, gördüğü koca şiddetine susmayıp isyan eden Emine karakteriyle göz dolduracak. Şiddetin kader olmadığını haykıracak ve kadınlara “Artık susma!” diyecek. Sedef Şahin, “Yetiştirdiğimiz çocuklara ayrılabilmeyi öğretmeliyiz. Bizim toplum olarak düzgün ayrılamamak gibi bir sorunumuz var. Önce bunu çözmeliyiz.” diyor.

Basın Bülteni

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