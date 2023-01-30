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İstanbul Film Festivali Genç Jüri Adaylarını Arıyor

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İstanbul Film Festivali’nin geleneksel bölümlerinden ve  Nespresso’nun katkılarıyla yarışmalı bir bölüme dönüşen Genç Ustalar bölümü bu yıl da ödül verecek. Türkiye’de ikâmet eden 18 – 25 yaş arası sinema öğrencilerinden oluşturulacak Nespresso Genç Jürisi, Genç Ustalar bölümündeki filmleri değerlendirecek ve bir filmin yönetmenine yine Nespresso’nun katkılarıyla Genç Usta Ödülü’nü verecek. Nespresso’nun 3.000 Euro para ödülüyle desteklediği Genç Usta Ödülü, festivalin 18 Nisan akşamı yapılacak törende kazanan yönetmene verilecek.

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