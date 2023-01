Bobby Moresco’nun yönettiği ve Frank Grillo, Mira Sorvino, Gabriel Byrne ile Eliana Jones’un oynadığı Lamborghini: Efsanenin Arkasındaki Adam (Lamborghini: The Man Behind the Legend), 24 Şubat 2023’de CGV Mars Dağıtım dağıtımıyla Filmartı Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

2. Dünya Savaşı’nın ardından eve dönen Ferruccio Lamborghini, işe önce traktör üretimiyle başlar. Hayatının aşkı ile evlenen ve inandığı iş için elindeki her şeyi satan Ferruccio Lamborghini’nin hedefi yükseklerdedir. Enzo Ferrari’yle birlikte araba yapmak isteyen Lamborghini reddedilince daha iyisini yapmak için çalışacaktır. Aralarında amansız bir rekabet başlar.