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42. İstanbul Film Festivali Ulusal Yarışma ve Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü Jürileri Belirlendi

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42. İstanbul Film Festivali Ulusal Yarışma ve Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü filmlerini değerlendirecek jüri üyeleri belirlendi. Festivalin Ulusal Yarışma jüri başkanlığını yönetmen Emin Alper üstlenecek. Ulusal Yarışma jürisinde oyuncu Farah Zeynep Abdullah, görüntü yönetmeni A. Emre Tanyıldız, kurgucu Aylin Zoi Tinel ve yazar Seray Şahiner yer alıyor. 42. İstanbul Film Festivali’nin programında yer alacak Türkiye yapımı uzun metrajlı kurmaca ilk filmlerin aday gösterileceği Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü jürisi ise yönetmen ve yapımcı Tayfur Aydın, yönetmen Nazlı Elif Durlu, yapımcı ve yönetmen Chadi Zeneddine gibi isimlerden oluşuyor.

A. Emre Tanyildiz

Aylin Zoi Tinel

Chadi Zeneddine

Emin Alper

Farah Zeynep Abdullah

Nazlı Elif Durlu

Tayfur Aydın

Seray Şahinler

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