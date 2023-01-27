Mumyalar, 03 Şubat’ta Türkçe Dublajlı Olarak Sinemalarda

Warner Bros. Pictures’ın İspanyol yönetmen Juan Jesús García Galocha imzalı, animasyon macera türündeki yeni filmi Mumyalar (Mummies) 03 Şubat Cuma günü sinemalarda gösterime giriyor. Film, antik Mısır’da gizli bir yeraltı şehrinde yaşayan üç mumyanın eğlenceli maceralarını konu alıyor. Bir prenses, eski bir savaş arabacısı ve onun küçük kardeşinden oluşan bu üçlüye evcil yavru timsahlar da eşlik etmektedir. Bir dizi talihsiz olay sonucu mumyalar kendilerini günümüz Londra’sına gelmiş bulurlar ve hırslı arkeolog Lord Carnaby tarafından çalınan, Kraliyet Ailesi’ne ait eski bir yüzüğü aramak için tuhaf, komik ve neşeli bir serüvene atılırlar.

Basın Bülteni

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