Juan Jesus Garcia Galocha’nın yönettiği ve Sean Bean, Eleanor Tomlinson, Hugh Bonneville ile Celia Imrie’nin seslendirdiği animasyon film Mumyalar (Mummies), 03 Şubat 2023’de Warner Bros. tarafından vizyona çıkarılıyor.

Mısır’da, yeraltında 3000 yıllık bir mumya şehri vardır. İmparatorluk emri ile Prenses Nefer, Thut ile evlenmek zorundadır. Ancak, her ikisi de aslında evlenmek istemezler; Nefer özgürlüğüne düşkündür, Thut’un da bağlılığa alerjisi vardır. Tanrıların istekleriyse kaçınılmazdır; Thut, sadece yedi gün içinde Nefer ile evlenmek zorunda kalacak ve düğüne Firavun’un kendisine verdiği kadim yüzüğü getirecektir.