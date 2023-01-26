Levent Güner’i Kaybettik

Sinema ve tiyatro oyuncusu Levent Güner, 26 Ocak 2023 Perşembe günü hayatını kaybetti. 14 Haziran 1964 tarihinde dünyaya gelen Levent Güner, Dokuz Eylül Üniversitesi’nde tiyatro eğitimi aldı. 2003 – 2005 yılları arasında Kurtlar Vadisi dizisindeki Bedir karakterine hayat vererek geniş kitlelerce tanındı. Rol aldığı TV dizileri arasında Bu Sevda Bitmez, Umut Dünyası, Pilli Bebek, Kayıt Dışı, Kaybolan Yıllar, Dudaktan Kalbe, Çıplak Gerçek, Kod Adı Reaksiyon, Acayip Hikâyeler gibi diziler ve Mem û Zin, Böcek, Herkes Kendi Evinde, Son Ders: Aşk ve Üniversite sinema filmleri var. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.