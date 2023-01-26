Kadınlara Mahsus Mesajlarında İkinci Perde

17 Şubat’ta vizyona girecek Kadınlara Mahsus filmi için hazırlanan mini teaser’lar büyük ilgi gördü. Film oyuncularının “kadına yönelik şiddet”e dikkat çektiği videoların ikinci serisi yayınlandı. Serdar Akar’ın yönettiği Kadınlara Mahsus filmi için hayata geçirilen farkındalık çalışması kapsamında oyuncular ‘kadına yönelik şiddete’ dair anlamlı mesajlar vermişti. Hazırlanan mini teaser’lar sosyal medya üzerinden yayınlanmış ve büyük yankı uyandırmıştı. O videoların ikinci serisi de önceki gün paylaşıldı. Bu kez Kadınlara Mahsus ekibinden Başak Parlak, Merve Çağıran, Nami Esatgil ve Yurdaer Okur kamera karşısına geçerek çok önemli mesajlar verdi.

Basın Bülteni

Teaser’ları izlemek için tıklayınız: 1 / 2 / 3 / 4

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