Gerçek Bir Öyküden Sinemaya Uyarlandı, Serçenin Gözyaşı Filminden Merakla Beklenen İlk Teaser

Ezilen, şiddete uğrayan, taciz edilen, öldürülen, ön yargılar nedeniyle toplum dışına itilen kadınların dramını beyazperdeye yansıtan Serçenin Gözyaşı filminin merakla beklenen ilk teaser’ı yayına verildi. 10 Mart 2023 Cuma günü sinemalarda gösterime girecek olan filmin teaser’ı, kısa sürede ilgi odağı oldu ve sosyal medyada tıklanma rekorları kırdı. Filmin usta oyuncu kadrosu göz doldururken müziği ve sarsıcı sahnelerine övgüler yağdırıldı.

Basın Bülteni

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