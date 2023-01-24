TRT Ortak Yapımı Nefes: Yer Eksi İki Filminin Afişi Yayınlandı

Türk sinemasında yeni bir Mehmetçik destanı yazmaya hazırlanan, sezonun merakla beklenen filmi TRT ortak yapımı Nefes: Yer Eksi İki 17 Şubat’ta seyircisiyle buluşmak için gün sayıyor. Hakan Evrensel’in aynı adlı romanından yazarın kendisi tarafından senaryolaştırılan filmin başrolünde Murat Yıldırım, İlker Aksum, Şahin Kendirci, Eren Hacısalihoğlu, Arda Anarat yer alırken, filmin yönetmenliğini Ozan Uzunoğlu yapıyor. Yapımcılığını Mustafa Cihat Durmuş’un üstlendiği 1993 yılında Güneydoğu Anadolu Bölgesinde geçen filmin afişinde tüm başrol oyuncuları yer alırken, filmde yeşil üniformalı askerlerin üzerlerindeki kan lekelerine benzetilerek işlenen gelincik çiçeklerine vurgu yapılmış.

Basın Bülteni

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