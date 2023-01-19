Serdar Çetinkaya’nın yönettiği ve Turgay Tanülkü, İnanç Konukçu, Sitare Akbaş ile Sedef Şahin’in oynadığı Tek Yürek İmalat-ı Harbiye, 10 Mart 2023’de CGV Mars Dağıtım dağıtımıyla Clean B. Film – Serçe Yapım – AKS Medya tarafından vizyona çıkarılıyor.

1910 yılında Osmanlıya cephane üreten fabrikalarda çalışan İmalat-ı Harbiyeli işçiler takımlarını kurarak Fransızların kontrolündeki ligde futbol oynamaya başlarlar. Eğlenceli bir tutku olarak başlayan futbol kısa sürede milli bir davanın parçası haline gelir bu topraklarda. İmalat-ı Harbiyeli işçiler o gün nasıl Tek Yürek olup memleketin kurtuluşu için savaştıysa bugün de taraftarlar, kulüp ve mahalleli yine aynı ruhla, İmalat-ı Harbiye ruhuyla Tek Yürek olup kanser hastası Yiğit için birlik olup savaşırlar.