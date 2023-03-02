Tek Yürek – İmalat-ı Harbiye, 10 Mart 2023 Sinemalarda

İmalat-ı Harbiye’li işçilerin mola vakitlerinde fabrikanın bahçesinde oynamaya başladıkları futbol kısa süre sonra milli bir davanın parçası haline gelir. Fransızların idaresindeki İstanbul Ligi’nde mücadele ettikleri sırada işgalin başlamasıyla kulüp direniş örgütüne dönüşür ve memleket için tek yürek olup mücadele ederler. 113 yıl önce başlayan bu tarihin ve armanın taraftarı olanlar aynı ruhla, günümüzde Yiğit için tek yürek olup mücadele eder. Tek hayali Ankaragücü’nde futbolcu olmak olan kanser hastası Yiğit’in ve taraftarın asıl maçı şimdi başlıyordur. İstiklal ateşi yanmıştır bir kere. Tek Yürek – İmalat-ı Harbiye, 10 Mart’ta sinemalarımızda gösterime giriyor.

Basın Bülteni

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