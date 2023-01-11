Türkiye’den Almanya’ya Uzanan 60 Yıllık Müzik Mirası: Aşk, Mark ve Ölüm, 25 Şubat’tan İtibaren Sadece MUBI’de

72. Berlinale Film Festivali’nde izleyici ödülü kazanan ve IndieLisboa Uluslararası Bağımsız Film Festivali’nden ödülle dönen Cem Kaya imzalı Aşk, Mark ve Ölüm, 25 Şubat’tan itibaren MUBI seyircisiyle buluşuyor. Almanya’da yaşayan Türkiyeli göçmenlerin, çocuklarının ve torunlarının yaşattığı bağımsız müzik kültürünü, daha önce görülmemiş zengin arşiv kayıtlarıyla harmanlayan film, Almanya’da filizlenip büyüyen göçmen müzik kültürünün tüm renklerini izleyiciyle buluşturuyor. Türkiyeli göçmenlerin aidiyet ve kimliğe dair sorgulamalarını ekrana taşıyan Aşk, Mark ve Ölüm, 1960’lar Almanya’sına, dönemin toplumsal sorunlarına ışık tutuyor.

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