Renfield Filminin Teaser Afişi Yayınlandı

14 Nisan 2022 Cuma günü gösterime girecek olan Renfield filminin birinci fragmanı yayına verildi. Chris McKay’in yönettiği ve Nicholas Hoult, Nicolas Cage, Awkwafina, Ben Schwartz ile Adrian Martinez’in oynadığı filmde, bu modern canavar masalında Nicholas Hoult, tarihin en narsist patronu Drakula’nın işkence görmüş yardımcısı olan hizmetkârı Renfield rolünü canlandırıyor. Renfield, efendisinin avını temin etmeye ve ne kadar alçaltıcı olsa da her emrini yapmaya zorlanıyor. Ama şimdi yüzyıllar süren esaretten sonra, bu karşılıklı bağımlığa nasıl son vereceğini çözebilirse, Renfiled, Karanlıklar Prensi’nin gölgesinin dışında değişik bir hayat olup olmadığını görmeye hazırlanacaktır.

Basın Bülteni

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