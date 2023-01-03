Sadun Aksüt’ü Kaybettik

Türk Sanat Müziği bestekârlarından, tamburi, oyuncu Sadun Aksüt, 03 Ocak 2023 Salı günü hayatını kaybetti. Aksüt, besteleri, metot çalışması, şiirleri ve yayınlarıyla bilgi birikimini daima eğitim ve sanat alanına aktardı. Sanat hayatı boyunca 60 saz eseri, yaklaşık 150 şarkı ve 30 ilahinin yanı sıra Tambur Metodu, 500 Yıllık Türk Musikisi Antolojisi’nin de bulunduğu birçok kitaba imza attı. Yalı ve Sözde Kızlar adlı sinema filmlerinde rol alan Aksüt’ün cenazesi, 04 Ocak 2023 Çarşamba günü öğle vakti kılınacak cenaze namazını müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.