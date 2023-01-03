Levent Yücel’i Kaybettik

Tiyatro ve sinema oyuncusu Levent Yücel, 03 Ocak 2023 Salı günü hayatını kaybetti. 1965 yılında Ankara’da dünyaya gelen Yücel, Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü’nü bitirmiş ve İstasyondaki Pastane, Yıkılmadım, Arka Sokaklar, Farklı Desenler ve Tek Türkiye adlı TV dizilerinde rol alarak tanınmış ve yönetmenliğini Necmi Aydın’ın üstlendiği Aziz İstanbul adlı belgesel filmde oynamıştı. Aziz İstanbul’da ayrıca Murat Belge ve Ushan Çakır rol almıştı. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.