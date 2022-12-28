Michael B. Jordan’ın yönettiği ve Michael B. Jordan, Tessa Thompson, Jonathan Majors ile Wood Harris’in oynadığı Creed III: Efsane Devam Ediyor (Creed III), 03 Mart 2023’de Warner Bros. dağıtımıyla Warner Bros. tarafından vizyona çıkarılıyor.

Adonis Creed, boks dünyasına hükmettikten sonra kariyerinde ve aile hayatında başarılı olmuştur. Çocukluk arkadaşı ve eski bir boksör olan Damian uzun hapis cezasını çektikten sonra yeniden ortaya çıkar. Eski arkadaşlar arasındaki yüzleşme, bir kavgadan daha fazlasıdır. Skoru belirlemek için Adonis, kaybedecek hiçbir şeyi olmayan dövüşçü Damian ile yüzleşmek için geleceğini tehlikeye atmalıdır.