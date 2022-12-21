Pakize Suda’yı Kaybettik

Oyuncu, yazar ve şarkıcı Pakize Suda, 21 Aralık 2022 Çarşamba günü hayatını kaybetti. 23 Nisan 1952 tarihinde İzmir’de doğan Suda, Girit kökenliydi. İzmir Kız Lisesi’ni bitiren Pakize Suda, Biz Kadınlar isimli şarkısı ile popüler olmuştu. Suda’nın rol aldığı filmler arasında Feride, Saraylar Meleği, Tarkan: Altın Madalyon, Kurt Kapanı, Kime Niyet Kime Kısmet, Yara, Ayrılık Acısı, Küçüğüm, Alnımdaki Bıçak Yarası, Kayıp Aranıyor, Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu, Çılgın Dersane gibi filmler var. Cenazesi, 23 Aralık 2022 Cuma günü Muğla’da toprağa verilecek olan merhumeye tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.