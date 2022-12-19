2. Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması’nda Ödüller Sahiplerini Buldu

Sultanbeyli Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması, 15 – 18 Aralık tarihlerinde seyircisiyle buluştu. Yarışmanın 18 Aralık tarihinde gerçekleşen ödül töreninde yarışmada bugüne dek yaşananlar da beyazperdeye yansıtıldı. Ulusal ve uluslararası jüri üyelerinin yanı sıra sanat ve basın dünyasından çok sayıda ismin katıldığı törende Onur Ödülleri, Kısa Filme Destek Ödülleri ve En İyi Ödülleri sahiplerine takdim edildi.

Basın Bülteni

Yarışma hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

Ödüller:

En İyi Film Ödülü: Larva (Volkan Güney Eker)

Volkan Güney Eker – Derviş Zaim



En İyi İkinci Film Ödülü: Cehennem Boş Tüm Şeytanlar Burada (Özgürcan Uzunyaşa)

En İyi Üçüncü Film Ödülü: Fraktal: Para Adam (Zahid Çetinkaya)

Zahid Çetinkaya – Kemal Şahin (Sultanbeyli Kaymakamı)



En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: Öyküsu Özyürek (Cehennem Boş Tüm Şeytanlar Burada) / Rugül Serbest (Göl Kenarı)

Öyküsu Özyürek – Haydar Şişman



Rugül Serbest – Ensar Altay



En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Baki Çiftçi (Fraktal: Para Adam)

En İyi Kurgu Ödülü: Ahmet Serdar Karaca (Happy Anyway)

En İyi Müzik Ödülü: Nuri Cihan Özdoğan (Aynı Gecenin Laciverti)

Nuri Cihan Özdoğan



En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü: Ahmet Hamdi Eren (Cehennem Boş Tüm Şeytanlar Burada)

Ahmet Hamdi Eren – Harun Korkmaz



Metin Erksan Jüri Özel Ödülü: Bahçeler Put Kesildi (Ali Cabbar)

Ali Cabbar – Süleyman Saim Tekcan



Uluslararası En İyi Film: The Pattern (Peter Bogyo)

Onur Ödülleri: Ayşen İnci, İsmail Karadaş, Tuncay Akça

Ayşen İnci – Ali Yasin Özegemen



İsmail Karadaş – Tolga Örnek



Tuncay Akça – Hüseyin Keskin (Sultanbeyli Belediye Başkanı)



Kısa Filme Destek Ödülleri: Cemil Nazlı, Nurdan Albamya, Mehmet Emin Kadıhan, TRT 12 Punto, sadibey.com

Cemil Nazlı – Ömer Dişbudak



Serkan Çellik – Nurdan Albamya



Sadi Çilingir



Derviş Zaim



Suat Köçer – Emrullah Uzun



Zahid Çetinkaya – Hilal Çelenk

