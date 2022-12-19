Sarper Özsan’ı Kaybettik

01 Mayıs Marşı’nın yazarı ve bestecisi, müzisyen Sarper Özsan, 19 Aralık 2022 Pazartesi günü hayatını kaybetti. 1944 yılında Balıkesir’in Bandırma ilçesinde doğan sanatçı müziğe, Kemal Eroğlu’dan aldığı mandolin dersleriyle başladı, lise öğrenimi sırasında pop ve rock müziğiyle ilgilendi. 1969 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı’nın kompozisyon bölümününden mezun oldu. Bereketli Topraklar Üzerinde, Bekçi, Asiye Nasıl Kurtulur, Su da Yanar, Av Zamanı, Cadı Ağacı, Bir Şey Değilim adlı sinema filmlerinin müziklerini yaptı. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.